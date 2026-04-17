5 bin yıllık Kefrum Kalesi doğaseverlerin gözdesi oldu

Diyarbakır’ın saklı kalmış tarihi miraslarından biri olan Kefrum Kalesi, son yıllarda doğa ve tarih meraklılarının ilgisini giderek daha fazla çekiyor. Binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çeken yapı, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDE TARİHİ BİR YAPI

Kulp ilçesinde devasa kaya bloklarının üzerine inşa edilen Kefrum Kalesi, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Uzaktan bakıldığında doğal bir hisarı andıran kale, coğrafi yapısıyla da dikkat çekiyor.

ZORLU TIRMANIŞ, EŞSİZ MANZARA

Kaleye ulaşmak isteyen ziyaretçiler, sarp ve engebeli bir parkuru aşmak zorunda kalıyor. Ancak zirveye ulaşıldığında karşılaşılan manzara, tüm yorgunluğu unutturuyor.

DOĞA SPORLARININ YENİ ROTASI

Son dönemde doğa yürüyüşü ve tırmanış gruplarının uğrak noktası haline gelen Kefrum Kalesi, bölgedeki eko-turizm faaliyetlerine de katkı sağlıyor. Macera arayanlar için alternatif bir rota sunan bölge, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Heybetli kaya yapısı ve geçmişten günümüze uzanan tarihi kalıntılarıyla Kefrum Kalesi, hem tarih hem de doğa tutkunlarına hitap eden nadir noktalardan biri olarak öne çıkıyor.