Tatilciler artık daha çok swim-up odaları tercih ediyor

Tatil alışkanlıkları yıllar içerisinde değişmeye başladı. Tatil planlayanlar artık ''havuz kenarında serinlemek'' yerine ''odalarından direkt suya dalmayı'' tercih ediyor.

Yurt içi ve yurt dışı turistlerin swim-up oda tercihlerinin artmasıyla beraber Türkiye'de bu odaların sayısı hızla artıyor.

Bu odalar konfor ve güçlü mahremiyet ile kullanıcıya ayrıcalıklı hissettirdiği için daha sık tercih ediliyor.

Swim-up oda nedir?

Swim-up oda, genelde zemin katta yer alır ve özel bir terastan veya balkondan doğrudan havuza çıkış sağlar. Misafirler Odadan çıkmadan havuza girebilir, her odanın kendine ait havuz alanı olur veya oda doğrudan ortak paylaşımlı bir yüzme havuzuna açılır.

TÜRKİYE'DEKİ YAYGINLAŞMA

Türkiye'de turistik bölgelerde swim-up odaların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu artışın nedenleri arasında:

Pandemi sonrası değişen tatil alışkanlıkları (daha az kalabalık, daha fazla özel alan),

Mahremiyet ihtiyacı,

Sosyal medyada görünürlük,

Kişilerin konfor talebi

yer alıyor.

Oteller genel olarak swim-up konaklamaları ''lüks'' olarak konumlandırıyor. Bu odalar diğer odalara göre biraz daha fiyat farkına sahip olsa da, daha sakin daha estetik bir tatil deneyimi sunuyor.

SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

1. Direkt havuza girilebilen bu odalar yüksek konfor sağlar.

2. Genellikle doğa ile iç içe konumlanarak, gürültüden uzak sakin bir tatil deneyimi sunar.

3. Odaya özel havuz olması mahremiyet sağlayarak, misafirlere izole bir alan sunar.

4. Toplu havuzlarda karşılaşılabilecek sağlık risklerine karşı daha güvenli bir alternatif oluşturur.

Swim-up odalar hem bireysel hem aileler hem de çiftler için farklı tatil tarzlarına uygun odalar sağlıyor. Ancak bu odaların konforuna odaklanmadan önce fiyata, sezona bağlı durumlara, hijyen faktörlerine dikkat etmekte fayda var.