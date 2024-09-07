Tekirdağ'daki yamaç paraşütü tutkunları Uçmakdere'den süzülüyor İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve farklı yükseklikteki iki tepeden atlanış yapılan Uçmakdere, her geçen gün sayıları katlanarak artan paraşüt tutkunlarına hizmet veriyor.

AA

Uçmakdere, paraşütle atlanılan tepeleri ile ünlü iken, yoğun ilgi sonucu bölgede öncelikli konaklama olmak üzere turizm tesisleri artmaya başladı.

Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların Marmara Denizi ile bütünleştiği Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Uçmakdere Mahallesi'ne gelen adrenalin tutkunları, 250 ve 650 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yaparak, doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

İSTANBUL'DAN VE YAKIN KENTLERDEN GELİNİYOR

Yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel, özellikle İstanbul ve yakın kentlerden çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini söyledi.

"YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN CAZİP"

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en cazip yerlerden olduğunu ifade eden Güzel, şöyle konuştu:

Gelen ziyaretçilerin taleplerine göre farklı pistlerden uçuşlarımızı yapıyoruz. Genellikle insanlar 650 metrelik pistten uçuş yapmayı tercih ediyor. Bu uçuşlarda daha fazla havada kalabiliyoruz. Çok sayıda ilden gelen oluyor, özellikle hafta sonları daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Yamaç paraşüt uçuşlarıyla burada her zaman bir turizm hareketliliği oluyor.

Yamaç paraşütü yapan Mustafa Topçu da herkesin gelip Uçmakdere'nin güzelliklerini görmesi gerektiğini belirtti.

"MAVİ VE YEŞİL BİR ARADA"

Topçu, mavi ve yeşilin güzelliklerini gökyüzünden izlemenin çok farklı bir deneyim olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)