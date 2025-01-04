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AA & Ensonhaber

Toros Dağları’nın zirvesinden doğarak Akdağ ve Geyik Dağları’ndan gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi, sonbahar ve kış aylarında sarı, kahverengi ve yeşilin eşsiz uyumuyla göz kamaştıran bir manzara sunuyor.

Birden fazla koldan dökülerek Alara Çayı’na hayat veren bu büyüleyici şelale, özellikle kış mevsiminde artan su debisiyle birlikte daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak anılan Uçansu Şelalesi’nin suları, Manavgat ilçesinden Akdeniz’e kadar uzanıyor.

ALTERNATİF TURİZMİN GÖZDESİ

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Uçansu Şelalesi, her yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından doğaseverleri ağırlayarak alternatif turizme önemli bir katkı sağlıyor. Doğa yürüyüşleri yapmak, huzur veren şelale sesini dinlemek ve çevredeki doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir rota haline gelen bu bölge, özellikle hafta sonlarında yoğun bir ilgi görüyor.

Ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu doğal havuzlarda balıkların süzülüşünü izleyebilir, yemyeşil ormanda yürüyüş yaparak doğayla baş başa vakit geçirebilir.

ZİYARETÇİLERDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Uçansu Şelalesi’ni ziyaret eden Semih Kenar, bu büyüleyici doğa harikasını uzun zamandır görmek istediğini belirterek duygularını şöyle dile getirdi:

Şelalenin adını sıkça duyuyordum ama ilk kez ziyaret edebildim. Gerçekten eşsiz bir yer, biz çok beğendik.

Ailesiyle birlikte şelaleye gelen Şükrü Öz ise bu deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti:

Uzun zamandır gelmeyi planlıyordum. Büyüleyici bir atmosfere sahip, buranın güzelliğini herkesin görmesini tavsiye ederim.

DOĞANIN KUCAĞINDA HUZUR

Torosların eşsiz doğasıyla bütünleşen Uçansu Şelalesi, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğanın dinginliğiyle ruhu dinlendiren bir deneyim yaşatıyor. Bu saklı cenneti ziyaret etmek, sadece bir gezi değil, doğayla anlamlı bir buluşma.