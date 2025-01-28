Türk pasaportuyla 2025'te vizesiz girilebilecek ülkeler

Haber Merkezi

Türk pasaportu her geçen gün güçleniyor.

Aktif dış politika, yürütülen girişimci, insani diplomasi ve ülkelerle geliştirilen ikili ilişkiler bu alanda büyük ivme kaydediyor.

Türkiye'nin etkin diplomatik adımları Türk vatandaşlarına seyahat için yeni kapılar açıyor.

İLK ETAPTA YAKIN COĞRAFYA

Türk vatandaşları, güvenli çipli kimlikleriyle vize ve pasaporta gerek kalmadan bu ülkelere seyahat edebiliyor.

Peki o devletler hangileri?

Kimlikle gidilen ülkeler arasında Türkiye'ye yakın coğrafyadaki devletler bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan bu ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Bosna-Hersek ve Sırbistan'a da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ile giriş yapılıyor.

GÜNEY AMERİKA VE DÜNYANIN BİRÇOK YERİNE VİZESİZ SEYAHAT

Ankara'nın Güney Amerika ülkeleri ile iyi ilişkileri bulunuyor.

Birçok ülke Türkiye'den vize talep etmiyor.

Bu devletler arasında Arjantin, Brezilya, Bolivya, Uruguay, Venezuela ve Şili de yer alıyor.

İşte Türk pasaportu ile vizesiz ziyaret edilebilecek ülkeler listesi:

Angola

Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Antigua-Barbuda

Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Arjantin

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Arnavutluk

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Azerbaycan

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan’a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Bağımsız Samoa

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bahamalar

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Bahreyn

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn’e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bangladeş

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Barbados

Umuma mahsus pasaport hamilleri 6 aya kadar vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Belarus

Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 30 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi ilk giriş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 90 günü geçemez.

Belize

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bolivya

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bosna-Hersek

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Botsvana

Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamilleri Botsvana’ya girişlerinden itibaren 365 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vizeden muaftır.

Brezilya

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Brunei

Diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, Brunei’ye giriş, çıkış, transit geçişlerinde, ilk giriş tarihinden itibaren otuz (30) günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden muaftırlar.

Dominika

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Dominik Cumhuriyeti

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, havalimanında 30 gün süreli vize alınabilmektedir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Ekvator

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ekvator Ginesi

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

El Salvador

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Endonezya

Diplomatik ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız ise vizeye tabidir. Hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde Endonezya'ya varış noktasında (hava ve deniz limanları ile kara hudut kapıları) 35 ABD doları ödeyerek “Varışta Vize” (Visa on Arrival) alabilmektedir.

Esvatini

Umuma mahsus pasaport hamilleri 30 güne kadar süreli kaşe vizelerini sınır kapılarında harçsız olarak alabilmektedirler. 30 günü aşan ziyaretler için Esvatini Büyükelçiliklerinden vize temin edilmesi gerekmektedir.

Fas

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Fiji

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Fildişi Sahili

Resmi pasaportlar (Diplomatik, Hizmet ve Hususi), ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Filipinler

Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Filistin

Vatandaşlarımıza vize uygulanmamaktadır. Filistin’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekmektedir (Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girecek vatandaşlarımız hariç).

Gine Bissau

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususî pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Guatemala

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Diplomatik Pasaport, Hususi Pasaport ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar süreli vizelerini sınır kapılarından kaşe tatbiki şeklinde ve harçsız olarak alabilmektedir.

Gürcistan

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan’a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Honduras

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi

Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ne 90 güne kadar yapacakları turistik veya iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ne 90 güne kadar yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Irak

15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. 15-50 yaş arasındaki umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususî pasaport hamilleri her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İran

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Jamaika

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Japonya

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Covid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan vize muafiyeti uygulaması 11 Ekim 2022 tarihinde (Japonya saati ile) 00:00’da yeniden başlatılmıştır. Aşı sertifikası (3 kez ve standartları karşılayan aşı) veya Kovid-19 negatif olduklarını gösterir PCR testi sonucu gibi belgelerin ibraz edilmesi koşuluyla, Japonya’ya giriş esnasındaki sınır kontrol tedbirlerine ilişkin kısıtlamaların uygulanmayacağı, 2 Nisan 2020 tarihine kadar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelerde verilmiş olmasına rağmen geçerliliği askıya alınmış olan tek girişli ve çok girişli vizelerin, 11 Ekim 2022 tarihinde, (Japonya saati ile) 00:00’dan sonra, hangi sebeple seyahat edilecek olursa olsun, yeniden geçerli kabul edileceği Japonya makamlarından öğrenilmiştir.

Karadağ

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Katar

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kazakistan

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Kenya

Kenya’nın 2024 yılı başında getirdiği Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi kapsamında, umuma mahsus ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımız Kenya’yı ziyaretleri öncesinde "www.etakenya.go.ke" adresinden başvuru yapmaları gerekmekte olup bu başvurular ücrete tabidir.

Kenya'ya akredite temsilciliklerde görevli olmayan diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız Kenya'ya ziyaretlerinde "www.etakenya.go.ke" başvuruda bulunmaları gerekmekle birlikte başvuru sırasında herhangi bir ücretten muaftır; Kısa süreli görev amacıyla Kenya’yı ziyaret eden diplomatik ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımızın da "www.etakenya.go.ke" adresinden başvuru yapmaları gerekmekte olup görevli olduklarını belgelemeleri halinde başvuru sırasında herhangi bir ücretten muaf tutulacaklardır.

Kırgızistan

Umuma mahsus ve resmi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

KKTC

Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Vatandaşlarımızın KKTC’ye geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.

30 Haziran 2021 tarihi itibariyle eski tip nüfus cüzdanları ile seyahat uygulaması sona erecek olup, KKTC’ye seyahat edecek vatandaşlarımız yalnızca yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını kullanabilecektir.

Kolombiya

Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Diplomatik Pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri vizeye tabidir.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)

Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

COVID-19 salgını bağlamında alınan tedbirler çerçevesinde Güney Kore 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren ülkemizin de içinde bulunduğu 90 ülkeye yönelik vize muafiyetini askıya almıştır.

Kosova

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kosta Rika

Resmi (Diplomatik, Hizmet ve Hususi) ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları Kosta Rika'ya yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 180 gün içinde 30 gün süreyle vizeden muaftır (30 günlük vize muafiyeti, Kosta Rika’ya varışın ardından zamanında başvurulması halinde toplam 90 güne kadar uzatılabilmektedir).

Kuveyt

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 90 gün süreli vizelerini sınır kapılarında ücretsiz olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kuzey Makedonya

Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan’da göreve atanan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri görevleri müddetince, vizeden muaftır.

Maldivler

Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri de 30 güne kadar seyahatlerinde vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler.

Malezya

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza ülkeye girişlerinde 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı giriş vizesi ücretsiz olarak tatbik edilmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Mauritius

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Moğolistan

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Moldova

Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Mozambik

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, Mozambik'te öngörülen kalış sürelerine ilave olarak asgari 6 ay geçerli pasaport ile ilk giriş tarihinden itibaren her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız turistik, iş, yatırım, spor, kültür, insani yardım ve mürettebat transferleri amacıyla Mozambik'e yapacakları seyahatlerde https://evisa.gov.mz internet adresi üzerinden vize başvurusu yapabilmekte, bu başvuruyla birlikte sınır kapısına geldiklerinde giriş amacına uygun vizelerini sınır kapılarında alabilmektedir.

Bunların dışındaki amaçlarla (uzun süreli ikamet, çalışma vb) Mozambik'e girmek isteyen vatandaşlarımızın giriş amaçlarına uygun vizelerini önceden Mozambik'in yurtdışı temsilciliklerinden almaları gerekmektedir.

Nikaragua

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Oman (Umman)

Diplomatik, hizmet ve hususî pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri onaylanmış otel rezervasyonu, sağlık sigortası, dönüş bileti ve en az 6 ay geçerli pasaporta sahip olmak şartıyla 14 güne kadar süreyle vizeden muaftır.

Özbekistan

Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

''3 günden fazla bir süre için Özbekistan’da kalacak yabancıların yerleşik uygulamalar çerçevesinde 3 gün içerisinde kaldıkları otelden geçici ikamet belgesi almaları, meskende konaklanacaksa 3 gün içerisinde geçici ikamet kaydı yaptırmaları ve söz konusu belgeleri Özbekistan’dan ayrılırken ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kural ihlali yapanlara para cezası uygulanmaktadır.''

Palau Cumhuriyeti

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Panama

Diplomatik, Hizmet ve Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 3 aylık bir süre için vizeden muaf bulunmaktadırlar.

Paraguay

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Peru

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sao Tome ve Principe

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma mahsus pasaport hamilleri 15 gün süreyle vizeden muaftır.

St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis

Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

St. Lucia

muma mahsus pasaport hamilleri 6 haftaya kadar vizeden muaftır. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Seyşeller

Umuma mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sırbistan

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Singapur

Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız vizeden muaftır. Singapur’a ilk girişte 30 gün kalış imkanı sağlanmakta, başvuru üzerine onay alınması halinde kalış süresi 90 güne kadar uzatılabilmektedir.

Sri Lanka

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.

Sudan

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizelerini Hartum Uluslararası Havaalanı’nda bandrol tatbikiyle (105 ABD Doları) alabilirler.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri, Sudan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, Sudan'da toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

Suriye

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Suudi Arabistan

Umuma mahsus ve resmi pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, turistik amaçlı e-vizelerini “https://visa.visitsaudi.com” internet adresinden, Suudi Arabistan'a varışlarında havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden veya anılan ülkenin Türkiye'de mukim temsilciliklerinden “365 günde 90 gün” kalış süreli “tek girişli” veya “çok girişli” olarak alabileceklerdir.

Bahsekonu e-vizeler Hac ziyaretlerini kapsamamaktadır (menfi). Hac döneminde, e-vizeyle yalnızca kutsal bölgeler haricindeki şehirlere turistik ziyaret mümkün olabilecektir.

Şili

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tanzanya

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Tanzanya'ya seyahat edecek olan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız "visa.immigration.go.tz" internet adresinden elektronik vize veya sınır kapılarında vize alabilmektedirler.

Tayland

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 60 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet, Hususi Pasaport Hamilleri ise 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tonga

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Trinidad-Tobago

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Tunus

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tuvalu

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Uganda

Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Ukrayna

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye’den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna’ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

Uruguay

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Ürdün

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vanuatu

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Venezuella

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Diplomatik, hizmet ve hususi Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Vietnam

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Vatandaşlarımız elektronik vizelerini https://evisa.immigration.gov.vn internet adresinden alabilmektedirler.

Zambiya

Diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 güne kadar vizeden muaftır. Hususî, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Açıklamalar: Yukarıda yer alan bilgiler sadece turistik amaçlı tek giriş vizeleri için geçerlidir. Öğrenim, çalışma, çok girişli vize, uzun süreli ikamet vb. nedenlerle yapılacak seyahatlere ilişkin vize uygulamaları hakkında gidilecek ülkenin temsilciliğinden bilgi alınması, resmi göreve atananların ise Bakanlığımız ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.