Turkuazın en güzel tonu: Göcek gezi rehberi

Göcek, sosyal medya filtrelerinden çok daha fazlasını sunan bir yer.

Altı marina, 12 ada turu rotası ve Likya dönemine uzanan izlerle harmanlanan bu kasaba, lüks ile doğallığın nadide bir kapanımını vadediyor.

Denizin altında ve kıyısında saklı kalan antik kalıntılar, çam ormanlarıyla örülü huzur rotalarıyla birleşince ortaya net bir Göcek resmi çıkıyor.

Blue Cruise tutkunları ve doğa severler için adres haline gelen Göcek’in nereye, ne zaman, nasıl gidilir, ne yenir sorularını cevaplarıyla birlikte aktaralım.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR

Göcek, altı büyük marinada yaklaşık 850 yat kapasitesiyle 12 ada turunun çıkış noktası oluyor.

Bu marina kültürü, bölgeye lüks ve deniz deneyimi açısından farklı bir hava katıyor.

2006’da açılan Göcek Tüneli, Dalaman Havalimanı’ndan ulaşımı 20 dakikaya düşürdü.

Göcek, Bodrum gibi kitlesel turizm rotalarına kıyasla daha sakin, daha doğal bir ortam sunuyor.

GÖRÜLMEYE DEĞER KOYLAR

Bedri Rahmi Koyu (Taşyaka Koyu)

1974'te Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kayaya çizdiği balık figürü sayesinde ismini alan bu koy, sakinliği, turkuaz suları ve su altındaki Likya kral mezarlarıyla kaplı yürüyüş rotasıyla öne çıkıyor.

Fiyatta tatlı su kaynağı teknelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Göbün Koyu

Göcek’in en korunaklı ve sakin koylarından biri. Kuzeyden rüzgara açık olmadığı için tekneler için güvenli bir liman sunuyor.

Hamam Koyu ve Göbün Alternatifleri

Restorasyona açık Bizans dönemi kalıntıları ve deniz kenarındaki taş yapılarla mistik bir atmosfer sunuyor.

Şnorkelle yüzmeye de elverişli.

KONAKLAMA VE LEZZET DURAKLARI

Ahama Living

Minimalist mimari, doğayla bütünleşik retreat hissi ve yoga‑meditasyon sabahlarıyla sade lüks vurgusu.

Akşam menüsü yerel ürünlerle hazırlanıyor.

D‑Resort Göcek

Kendi beach club’ı, spa, açık hava fitness alanı ve marina sahiline komşu konumuyla Göcek’in modern lüksünü temsil ediyor.

Glasshouse (Ahama içinde)

Cam duvarlar arkasında koy manzarası eşliğinde gün batımı yemeği öne çıkıyor.

Doa Göcek

Mevsimlik ürünlerle hazırlanan Akdeniz mutfağı; hafif, rafine seçenekler sunuyor.

Adaia

Sadece tekneyle erişilebilen menüsü deniz mahsulleri ağırlıklı, Akdeniz tarzı gurme durak.

AKTİVİTELER VE TAVSİYELER

12 Ada Tekne Turu

Gün boyu süren turda dört‑beş koyda yüzme molası, öğle yemeği tekne üstünde servis ediliyor.

Yürüyüş & Bisiklet Rotası

İnlice sahilinden yürüyerek başlayan tatlı gümüş yapraklı sweetgum ormanını takip eden rotalar var.

Yerel Pazar Alışveriş

Göcek Çarşısı'nda hediyelik tekstil ürünleri, zeytinyağları ve yerel pazar deneyimi için ideal.

EN İDEAL ZAMAN

Mayıs ve Haziran ayları, denizin henüz serin olduğu ama havanın sakin ve kalabalığın az olduğu dönemler olarak Göcek tatili için tercih ediliyor.

Eylül ve Ekim aylarında ise hava hala sıcaklığını koruyor, marinada yer bulmak kolaylaşıyor ve doğanın canlılığı en üst seviyede oluyor.

SAKİN, LÜKS VE HUZURLU BİR ROTA ARAYANLARA

Göcek, Bodrum’dan daha sakin ama lüksünden ödün vermeyen bir tatil rotası.

Doğayla, tarihle ve denizle doğrudan temas kurmak isteyenler için oldukça ideal.