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Sıcak hava Notre Dame Katedrali’ni çökertebilir

Aşırı sıcakların olduğu Fransa'da Notre Dame Katedrali’nin taşlarının düştüğü görüldü.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 09:05..
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Fransa Kültür Bakanlığı, 15 Nisan’da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan Notre Dame Katedrali’nin, aşırı sıcaklar yüzünden çökme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

ONARIM DEĞİL ÇÖKME İHTİMALİNE KARŞI ÇALIŞILIYOR

Bakanlık, katedralden enkazın çıkartılması sırasında çalışanların sağlık ve güvenliklerinin ihmal edildiği yolundaki eleştirilere karşı çıktı ve İnsan sağlığının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Katedralde şu aşamada onarım değil, çökme ihtimaline karşı önlem çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, aşırı ısıcaklarla birlikte katedralden düşen taşların hızlı hareket edilmesini gerekli kıldığı ifade edildi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI 2020 YILININ İLK YARISINDA BAŞLAYACAK

Yangının ardından tarihi yapının çökme riskine karşı başlatılan çalışmalara, işçilerin zehirlenme ihtimaline karşı çalışma müfettişlerinin kararıyla 25 Temmuz’da ara verilmişti. Tarihi katedralin restorasyon çalışmaları ise 2020 yılının ilk yarısında başlayacak.

Sıcak hava Notre Dame Katedrali’ni çökertebilir Sıcak hava Notre Dame Katedrali’ni çökertebilir

Sıcak hava Notre Dame Katedrali’ni çökertebilir

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