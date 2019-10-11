Şifresi unutulan Samsung telefonları açmanız için 3 yöntem

Kilit ekranı şifrenizi unuttuysanız ve telefonunuzun kilidini açamıyorsanız, şimdi sizlerle paylaşacağımız 3 yöntem sayesinde telefonunuza yeniden erişebilir ve kullanmaya devam edebilirsiniz.

Telefonunuzun şifresini hatırlamadığınızda, önceliğiniz telefonunuzu sıfırlamadan şifreyi kırmak olmalı. Eğer daha sonra geri yüklemek üzere tüm verilerinizi yedeklediyseniz, ikinci ve üçüncü yöntemleri kullanarak telefonunuzu sıfırlama yoluna da gidebilirsiniz.

1. SAMSUNG UYGULAMASI İLE TELEFONUNUZUN KİLİDİNİ AÇMA

Eğer telefonunuzu sıfırlamadan kilidini açmak istiyorsanız neyse ki şanslısınız. Samsung'un, 'Telefonumu Bul' uygulaması sayesinde telefonunuzun kilidini kolaylıkça açabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Samsung'un ilgili sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Daha sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa gelecek. 'Sign in' butonuna tıklayarak Samsung hesabınızın kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapın.

Samsung kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız, en altta bulunan 'CONTINUE WITH GOOGLE' butonuna tıklayarak, Google hesabınızla da giriş yapabilirsiniz.

Sisteme başarıyla giriş yaptıktan sonra Samsung, telefonunuz ile ilgili birçok bilgiyi karşınıza çıkaracak. Buradan telefonunuzun güncel konumunu öğrenebilir, telefononuzu sıfırlayabilir, kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz. Ancak biz şimdilik sadece kilit açma ile ilgileniyoruz. Bunu yapmak için karşınıza çıkan ekranın sağ tarafından 'Unlock' butonuna tıklayın ve açılan ekrandan yeniden 'Unlock' bağlantısını seçin.

Ardından aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak ve sistem otomatik olarak telefonunuzun kilidini açmaya çalışacak. Kilit açıldıktan sonra Samsung telefonunuzu eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

2. GOOGLE TELEFONUMU BUL UYGULAMASI İLE TELEFONUNUZA ULAŞIN

Telefonunuzu açmak için yukarıdaki yöntem başarılı olamadıysa, Google'ın uygulaması sayesinde telefonunuzu sıfırlayarak şifrenizi kırabilirsiniz. Ancak bunu yapmak için verilerinizi yedeklediğinizden emin olmalısınız, çünkü bu işlemin sonunda bütün verileriniz silinecek.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Cihazımı Bul sayfasını açın. Çıkan sayfada Google hesabınızla oturum açarak sisteme giriş yapın.

Oturum açtıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Yine bu ekrandan telefonunuzun güncel konumuna erişebilirsiniz. Şimdi ekranın sol tarafından 'CİHAZI SİL' seçeneğine tıklayarak telefonunuzu tamamen sıfırlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemi, başka bir telefon üzerinden de yapabilirsiniz.





3. TELEFONUNUZUN TUŞLARIYLA CİHAZINIZI SIFIRLAYIN

Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramıyorsa, son çare olarak telefonunuzun üzerindeki tuşları kullanarak verilerinizi silmeniz gerekiyor. Ancak bunu yapamabilmek için, öncelikle Samsung telefonunuzu kurtarma moduna almanız gerekiyor.

İlk olarak telefonuzu tamamen kapatın. Ardından kurtarma moduna girebilmek için telefonunuzun ses açma ve güç tuşlarına aynı anda basılı tutun. Daha sonra ekranda Samsung logosu belirecek ve telefon kurtarma moduna geçecek.

Yukarıdaki gibi bir ekran karşınıza çıktıktan sonra, yine ses tuşlarını kullanarak yukarı ve aşağı hareket edebilir, güç tuşuyla da seçiminizi yapabilirsiniz.

Çıkan ekrandan ses kısma tuşuyla aşağıya doğru inin ve 'Wipe data/factory reset' seçeneğinin üzerine gelin. Ardından güç tuşuna bastığınızda aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.

Bu ekranda yine ses kısma tuşuyla aşağıya doğru inerek 'Yes -delete all user data' seçeneğine gelin ve güç tuşuna basın. Telefonunuzun fabrika ayarlarına sıfırlanması için birkaç saniye bekleyin. Ardından karşınıza kurtarma modunun ana sayfası açılacak.





Buradan en üstteki 'Reboot system now' seçeneğine gelin ve güç tuşuna basın. Biraz bekledikten sonra telefonunuz yeniden başlayacak ve telefonunuz ilk günkü ayarlarıyla karşınıza çıkacacak. Buradan gerekli bilgileri girerek kurulumu yapabilir ve telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemleri kullanarak siz de parolasını unuttuğunuz telefonunuzu yeniden kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak ikinci ve üçüncü yöntemin, bütün verilerinizi sileceğini yeniden hatırlatalım.

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