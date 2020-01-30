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'Sigara içilmez' tabelasının arkasından tombala çıktı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, ani baskınlara karşı tombala oyunu kartonunun 'sigara içilmez' levhasının arkasına yapıştırıldığı kahvehane kapatıldı.

AA | 30.01.2020 - 07:16..
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Kumar oyunlarına karşı kahvehaneleri takibe alan Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede detaylı arama yaptı.

Tombala oynatıldığı tespitiyle Göksun Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile harekete geçen ekipler, kahvehanede yaptığı kontrol ve aramada, masa örtülerinin altında, kanepe altlarında ve içinde, dolap içerisinde çok sayıda tombala kağıdı, pul ve madeni para ele geçirdi.

'Sigara içilmez' tabelasının arkasından tombala çıktı

'SİGARA İÇİLMEZ' LEVHASININ ARKASINDAN ÇIKTI

Aramayı detaylandıran polisler, "Sigara İçilmez" tabelasının arka kısmına yapıştırılmak suretiyle gizlenmiş tombala kartonu buldu. Polisin ani baskınlarına karşı işletmecilerin böyle bir yöntem uyguladığı öğrenildi.

İş yeri sahibi M.G. hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı, kahvehane kapatıldı.

'Sigara içilmez' tabelasının arkasından tombala çıktı

'Sigara içilmez' tabelasının arkasından tombala çıktı

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