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Sigara ve alkolde ÖTV'ye zam geldi

Alkole ÖTV zammı geldi, fiyatlar yine yükseldi. Kaçak ürün tüketenler ise ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

AA & Ensonhaber | 04.07.2019 - 12:46..
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Sigara ve alkolde ÖTV'ye zam geldi

Sigara ve alkole, geçtiğimiz gün Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Bu zam, Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi gereğince 6 aylık fiyat güncellemesiyle gerçekleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan değişikliklere göre; sigaranın ÖTV'si 50 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş, 70'lik rakı 7.27 lira, 70'lik şarap 58 kuruş zamlandı.

70'LİK RAKI 150 LİRA

ÖTV'nin zamlanmasıyla birlikte; 10 TL olan bira 10.48 TL, 142.50 TL olan 70'lik rakı ise 150 TL oldu.

Sigara ve alkolde ÖTV'ye zam geldiMersin'de ele geçirilen kaçak alkoller

KAÇAK ÜRETİM ÖLÜMLERİ GETİRDİ

Fiyatlarının artmasıyla alkol tüketimini bırakmayanlar kaçağa yönelince, acı haberler geldi.

Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, alkolleri sattıkları öne sürülen, aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli yakalandı.

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