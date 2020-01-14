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Sıla kendi düğününde sahne aldı

Davetlilere birbirinden eğlenceli şarkılarını söyleyen ünlü şarkıcının eğlenceli halleri dikkat çekti.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 11:47..
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani dün düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

NİKAH EVDE, KUTLAMA DIŞARIDA

Çiftin Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı. Nikaha evinde hazırlanan Sıla, Özlem Süer imzalı sade bir gelinlik giyerken, Amani'nin damatlık tercihi de Cavalli oldu.

Sıla ve Hazer evlendi İZLE

KENDİ DÜĞÜNÜNDE SAHNEYE ÇIKTI

Çift, nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verdi. Geceye; çiftin ailelerinin yanı sıra 100'e yakın dostu katıldı. Şarkıcı arkadaşlarıya birlikte doyasıya eğlenen Sıla, sonrasında sahneye kendisi çıktı.

Sıla kendi düğününde sahne aldı

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Birbirinden hit parçalarını en özel gününde seslendiren ünlü şarkıcı, davetlileri adeta coşturdu. Sıla ile aynı sahneyi Yalın ve Mabel Matiz de paylaştı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sıla kendi düğününde sahne aldı

Sıla kendi düğününde sahne aldı

Sıla kendi düğününde sahne aldı

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