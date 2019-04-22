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Sıla: Kimseden korkamadan yaşmaya devam edeceğim

Mahkeme sonrası Instagram hesabından bir yazı paylaşan Sıla'ya Demet Akalın destek verdi.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 14:25..
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi.  ahmet Kural'la tekrar karşı karşıya gelen Sıla mahkeme çıkışı yaptığı açıklamadan sonra Instagram'da yaşadıklarıyla alakalı bir gönderi paylaştı.

İşte Sıla'nın paylaşımı:

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…"

Sıla'nın paylaşımına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi. Şarkıcı, Sıla'nın paylaştığı fotoğrafın altına 'Seni seviyoruz' yazdı.

Sıla: Kimseden korkamadan yaşmaya devam edeceğim

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