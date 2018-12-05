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Silahıyla oynarken müşterisini vurdu

Kütahya'daki bir sanayi sitesinde oto elektrikçi dükkanına giden Recep Akoluk, iş yeri sahibi H.Ö.'nün silahıyla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı.

DHA | 05.12.2018 - 02:59..
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Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi'nde bulunan H.Ö.'ye ait oto elektrik dükkanında H.Ö., tabancayla oynarken silah kazayla ateş aldı. İş yerinde müşteri olarak bulunan Recep Akoluk boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Akoluk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Silahıyla oynarken müşterisini vurdu

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF ETTİ

H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö., polislere önce, dışarıdan bir kişinin dükkana doğru ateş etmesi sonucunda Recep Akoluk'un yaralandığını söyledi. Ardından H.Ö., kendisinin tabancayla oynarken silahın kazara ateş aldığını ve Recep Akoluk'un boynundan vurulduğunu itiraf etti. H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Silahıyla oynarken müşterisini vurdu

Silahıyla oynarken müşterisini vurdu

Silahıyla oynarken müşterisini vurdu

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