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Sıla'nın Nişantaşı tarzı

Sıla, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 12:47..
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Ünlü şef Hazer Amani ile ilişkisi doludizgin giden şarkıcı Sıla Gençoğlu, Nişantaşı’nda çıktığı kışlık alışverişinde objektiflere yansıdı.

Sıla'nın Nişantaşı tarzı

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Girdiği mağazada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra içeriden yardımcısının taşıdığı tek poşetle çıkan Sıla; şapkası, gözlükleri, kedili el çantası ve şalvarı andıran eşofman altıyla dikkat çekti.

SORU GÜLDÜRDÜ

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Orhan Kural’ın kendisi hakkında "Bir şarkısında sigaraya özendirdiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili soruları, duymazdan geldi.

Sorular üzerine gülümseyerek basın mensuplarına el sallayan Sıla, hızlı adımlarla mağazanın önüne yanaşan otomobiline bindi.

Sıla'nın Nişantaşı tarzı

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