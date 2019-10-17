Sıla'nın Nişantaşı tarzı

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun zamanla kalitesini göstereceğini söyleyen Messi, "Durdurulması çok zor bir oyuncu" dedi.

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Mesut Özil: Almanlar bana 'Türk domuzu' dedi

İngiliz basınına konuşan Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı bırakmasında etkili olan ırkçılığı bir kez daha gözler önüne serdi.