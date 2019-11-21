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iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'larda silinen kişilerinizi, takvimlerinizi ve yer imlerinizi nasıl geri getirebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 17:18..
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Akıllı telefon kullanıcılarının en çok korktuğu şeylerden bir tanesi de rehberdeki kişilerin silinmesidir. Bazen yanlışlıkla, bazen de yazılımsal bir hata nedeniyle rehberiniz tamamen silinebilir. Ancak iPhone kullanıcıları, iCloud platformunu kullanarak kaybolan verileri geri getirebilir.

Eğer sizinde rehberiniz, takvim verileriniz veya yer imleriniz silindiyse, şimdi sizlerle paylaşacağımız birkaç basit adımı uygulayarak, verilerinizi geri getirebilirsiniz.

icloud

SİLİNEN VERİLERİNİZİ GERİ YÜKLEMENİN YOLU

1: Öncelikle bilgisayarınızdan icloud.com adresine gidin. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak. Buraya Apple kimliğinizi ve daha sonra da şifrenizi girerek oturum açmanız gerekiyor.

iphonr

2: Hesabınıza başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki gibi bir ekran sizi karşılaşayacak. Bu ekrandan, ister profil fotoğrafınızın ve isminizin hemen altında bulunan 'Hesap ayarları' kısmına, isterseniz de sağ üstteki açılır menüden ayarlar sekmesine tıklayın.

ixloud

3: Hesap ayarlarına tıkladığınızda, karşınıza çıkan aşağıdaki ekrandan 'İleri düzey' seçeneğine tıklayın.

icloud

4: Karşınıza çıkan ekranda, iCloud hesabınızda bulunan yedeklemeleriniz yer alacak. Bu ekrandan dosyalarınızı, kişilerinizi, takvim verilerinizi ve yer imlerinizi geri yükleyebilirsiniz. Yüklemek istediğiniz verilerin karşısındaki 'geri yükle' (restore) butonuna dokunduğunuzda, verileriniz telefonunuza geri yüklenecektir.

icloud

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iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yoluiPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yoluiPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yoluiPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yoluiPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yoluiPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

iPhone'da silinen kişileri ve yer imlerini geri getirmenin yolu

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