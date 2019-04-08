Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Sinan Akçıl ile sevgilisi oyuncu Burcu Kıratlı, 4 ay önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Türk konsolosluğunda evlenmişti.

DERİN DEKOLTELİ GELİNLİK

Nikahtan önce gelini almaya giden Akçıl'ın, Kıratlı'yı derin dekolteli ve mini gelinliğiyle gördüğü anda verdiği "Giyinmemiş bu ya" tepkisi, magazin gündemine oturmuştu.

YALANLANDI

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın, boşanma aşamasına geldiğine dair iddialar atıldı. Ancak Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın annesi, gece saatlerinde paylaşımlar yaparak bu iddiaları bir anlamda yalanladı.

Sinan Akçıl'den Burcu Kıratlı paylaşımı ViDEO

Annesinin paylaşımı:



