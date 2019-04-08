taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6856
Euro
6.389
Altın
1297.105
Borsa
97701.71
Gram Altın
236.697

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Evlilikleri magazin gündeminin bir numaralı gündemi haline gelen çiftin, boşanma haberi de çok konuşuluyor.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Sinan Akçıl ile sevgilisi oyuncu Burcu Kıratlı, 4 ay önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Türk konsolosluğunda evlenmişti.

DERİN DEKOLTELİ GELİNLİK

Nikahtan önce gelini almaya giden Akçıl'ın, Kıratlı'yı derin dekolteli ve mini gelinliğiyle gördüğü anda verdiği "Giyinmemiş bu ya" tepkisi, magazin gündemine oturmuştu.

YALANLANDI

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın, boşanma aşamasına geldiğine dair iddialar atıldı. Ancak Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın annesi, gece saatlerinde paylaşımlar yaparak bu iddiaları bir anlamda yalanladı.

Sinan Akçıl'den Burcu Kıratlı paylaşımı ViDEO

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Annesinin paylaşımı:

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

7
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

128
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

525
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

64
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

95
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

76
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir