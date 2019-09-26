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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı

Geçtiğimiz haftalarda boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan kafaları karıştıran paylaşım geldi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 11:04..
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Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay önce dünya evine girmişti. Çiftin rüya gibi başlayan evliliği 6 Eylül'de tek celsede sona ermişti.

AYRILIK 20 GÜN SÜRDÜ

Çift, ayrılığa 20 gün dayanabildi. Ünlü çiftin barıştıkları iddia edildi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı

ÇİÇEKLERİNİ PAYLAŞTI

Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler salı günü aynı dakikalarda sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. Sinan Akçıl, "24.09.2019 milad" paylaşımını yaparken, Burcu Kıratlı da elinde çiçeklerle çekildiği karesini Instagram hesabından paylaştı.

Kıratlı, bununla da yetinmedi eski eşi Sinan Akçıl'la birlikte film izledikleri anı Instagram hesabından yayınladı.Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı

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