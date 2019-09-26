Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay önce dünya evine girmişti. Çiftin rüya gibi başlayan evliliği 6 Eylül'de tek celsede sona ermişti.
AYRILIK 20 GÜN SÜRDÜ
Çift, ayrılığa 20 gün dayanabildi. Ünlü çiftin barıştıkları iddia edildi.
ÇİÇEKLERİNİ PAYLAŞTI
Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler salı günü aynı dakikalarda sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. Sinan Akçıl, "24.09.2019 milad" paylaşımını yaparken, Burcu Kıratlı da elinde çiçeklerle çekildiği karesini Instagram hesabından paylaştı.
Kıratlı, bununla da yetinmedi eski eşi Sinan Akçıl'la birlikte film izledikleri anı Instagram hesabından yayınladı.