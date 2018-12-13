taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3669
Euro
6.1203
Altın
1242.26
Borsa
90771.35
Gram Altın
214.224

Sinem Güven'in kızı Defne'den güzel haber

Sinem Güven'in de kızının hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 13:35..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

1995 Miss Turkey birincisi Sinem Güven'in 9 yaşındaki kızı, kanserle mücadelesinden galip çıktı. Zaferini sosyal medyada duyuran Defne, çektiği videoyla kendi gibi kanser hastası miniklere 'Güçlüsünüz' mesajı verdi.

Sinem Güven'in kızı Defne'den güzel haber

Güven, bu videoyu da diğer kanser hastalarına umut olması için hesabında paylaştı. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülen 9 yaşındaki Defne ise videodaki şu sözleriyle cesur yüreğini gözler önüne serdi: "Ben çok güçlüyüm. Kanseri yendim. Şimdi saçlarım yok ama yine çıkacak biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendime inanıyorum." Paylaşımına kansere yakalanan Instagram fenomeni Lea Elui'yi etiketleyen Defne, "Benim gibi siz de kanseri yenebilirsiniz" mesajı verdi. Sinem Güven de kızının videosunu paylaşıp altına "İyi ki beni seçmişsin. Varlığın için Allah'a şükürler olsun. Bütün ömrüm seninle olsun" yazdı.

Sinem Güven'in kızı Defne'den güzel haber

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

314
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

146
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

13
Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

125
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

25
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

55
CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir