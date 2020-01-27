Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı

Şırnak'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından, terör ögütlerine finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik ortak operasyonlar düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 68 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ile yurda kaçak sokulan 11 litre alkol, 9 kilogram çay, 12 bin 443 paket sigara, 24 kaçak elektronik sigara likiti, 20 paket puro, 30 kilogram tütün, bin 500 litre motorin, 256 çift ayakkabı, 10 cep telefonu, 46 cep telefonu aksesuarı, 19 kol saati, 10 klima, bin 175 süs eşyası ve 2 bin 550 metre tekstil ürünü ele geçirildi.

73 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlar kapsamında, olayla ilgili 73 kişinin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.