Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı düzenekleri bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucu köyünde PKK'lı teröristlerin çanta içerisinde el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Kurumcu Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

İKİ SIRT ÇANTASI TESPİT EDİLDİ

Bomba arama köpeklerinin katıldığı arazi aramasında güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin taş yığınları arasında gizlediği iki sırt çantası tespit etti.

KONTROLLÜ İMHA EDİLDİ

Çantalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu, 10 fünye, 3 elektronik devre kartı ve 50 metre fitil buldu. Patlayıcı malzemeleri bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.