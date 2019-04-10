taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.697
Euro
6.42225
Altın
1304.33
Borsa
98135.3
Gram Altın
238.546

Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı düzenekleri bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 30 kilogram alüminyum tozu ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

AA | 10.04.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucu köyünde PKK'lı teröristlerin çanta içerisinde el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Kurumcu Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı düzenekleri bulundu

İKİ SIRT ÇANTASI TESPİT EDİLDİ

Bomba arama köpeklerinin katıldığı arazi aramasında güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin taş yığınları arasında gizlediği iki sırt çantası tespit etti.

Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı düzenekleri bulundu

KONTROLLÜ İMHA EDİLDİ

Çantalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu, 10 fünye, 3  elektronik devre kartı ve 50 metre fitil buldu. Patlayıcı malzemeleri bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

421
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

288
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

7
'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

21
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

97
Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

197
Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir