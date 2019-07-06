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Şişli'de kadın sürücüden motosikletliye ilginç tepki

Yoğun trafikte otomobiller durduğu esnada kadın bir sürücü, geçmek için kendisine korna çalan motosikletliye bağırdı, "What the hell" dedi.

İHA | 06.07.2019 - 10:45..
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Şişli Mecidiyeköy’de trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde otomobiller neredeyse kontak kapattı.

Sürücülerin oldukça rahatsız olduğu ve gergin olduğu o anlarda aralardan geçerek gelen bir motosiklet sürücüsü, kadın sürücüye korna çaldı.

Sadece geçmek için kadına korna çalan motosikletliye, kadın sürücüden hiç beklemediği bir tepki geldi.

Kadın sürücü motosikletliyi İngilizce azarladı

ÖNCE TÜRKÇE SONRA İNGİLİZCE KIZDI: WHAT THE HELL!

Bağırarak konuşan kadın önce Türkçe olarak, “Geçsene neyi bekliyorsun, neden korna çalıyorsun?” dedi. Motosikletlinin el ve kol hareketleriyle anlamadığını belirtmesi üzerine kadın bu kez de İngilizce olarak, “What the hell” demesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Sessizliğini koruyan genç motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı.

Şişli'de kadın sürücüden motosikletliye ilginç tepki

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