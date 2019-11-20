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Şişli'de tecavüz girişimi

Feriköy Mezarlığı'nda çırılçıplak bulunan kadın, bir erkeğin kendisine tecavüz etmek istediğini söyleyerek benzin istasyonuna sığındı.

DHA | 20.11.2019 - 10:38..
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Şişli'de, sabah saatlerinde tecavüz dehşeti yaşandı.

Feriköy Mezarlığı'ndan gelen kadın çığlıkları, benzin istasyonu çalışanlarını harekete geçirdi.

İstasyon çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İSTASYONDA BULUNAN PERSONEL KIYAFETLERİ VERİLDİ

Kadını istasyon tarafına getiren çalışanlar, kadına akaryakıt istasyonunun personel kıyafetlerinden verdi.

İsmi öğrenilemeyen kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Şişli'de tecavüz girişimi

AKARYAKIT İSTASYONU MÜDÜRÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge, “Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın 'imdat' diye bağırıyordu." dedi.

Şişli'de tecavüz girişimi

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Mezarlıktan çıktıktan sonra bariyerlere çarparak ilerleyen şüpheliye ait olduğu öne sürülen otomobil, Sıracevizler Caddesi'nde bulunan Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.

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