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Sivas’ın yeniden kurulan köyü ilgi görüyor

Pusat köyü, görüntüsüyle adeta bir tatil köyünü andırıyor. Gel gelelim burası, sular altında kalıp yeniden kurulan bir yerleşim.

İHA | 09.07.2019 - 11:39..
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Sivas’ın Hafik ilçesindeki Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2009 yılından itibaren su tutmaya başladı.

Barajın su tutması ile birlikte Pusat köyü sular altında kaldı. Köy hakim bir tepeye taşınarak yeniden kuruldu.

Köylülerin büyük bir çabasıyla yeni yerine kurulan köy, şimdi tatil köylerini andırır hale geldi.

Köye dışarıdan gelen ve hayran kalan vatandaşlar muhtardan arsa bile istiyor.

Sivas’ın yeniden kurulan köyü ilgi görüyor

"NE KAVGA VAR NE CİNAYET"

Köy sakini Rıza Sepet, köylerinde ufak tefek kavgaların olduğu fakat hiç cinayetin olmadığını ifade ederek, “Köyümüzde hem kır hayatı hem de deniz hayatını yaşıyoruz. Burası 140 hane civarında, yazın nüfusu artar. Kışın nöbetçi gibi muhtar ve bir iki tane yaşlı insan kalıyor. Herkesin bahçesi var. Bu dağın başında bostan yapıyoruz. Herkes özeniyor. Gelenler bize de bir yer verin diye talep çok. Bu köyde vukuat hiç olmaz. Köyün 300 senelik bir geçmişi var. 300 senelik geçmişinde ufak tefek kavgalar olmuştur ama cinayet kesinlikle olmamıştır" dedi.

Sivas’ın yeniden kurulan köyü ilgi görüyor

"ARSA İSTİYORLAR"

Köy muhtarı Ali Danagöz, köyü görenlerin kendisinden arsa istediği belirterek, "Diğer köylerden farkı, gayet güzeldir. Bu yedipare köyün içerisinde gerçekten Pusat köyünün değeri biçilmez. Köylüler yazın geliyor evinde kalıyor. Dinleniyor seyahatini yapıyor. Bir dağın başında olup da İstanbul Boğazı yaşamak harika. Şu virajdan köyü gören herhangi yabancı bir insan buraya gelip gezip dolaşıyor. Birine rastlarsa Muhtara rastlarsa kendilerine bir arsa istiyor" diye konuştu.

Sivas’ın yeniden kurulan köyü ilgi görüyor

Sivas’ın yeniden kurulan köyü ilgi görüyor

Sivas’ın yeniden kurulan köyü ilgi görüyor

Sivas’ın yeniden kurulan köyü ilgi görüyor

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