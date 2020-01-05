Sivas'ta Kızılırmak dondu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü, kısmen buz tuttu.

280 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPALI

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle il genelinde 280 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





























