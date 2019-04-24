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Sokak ortasında tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı kişiyi 4 el ateş ederek yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

İHA | 24.04.2019 - 20:45..
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Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı yaşandı. Aralarında bir süredir husumet bulunan Tacettin P. Ve Yavuz A. Cadde üzerinde karşılaştı. İkilinin yaşadığı sözlü münakaşa bir anda kavgaya döndü. Bunun üzerine Tacettin P. yanında bulunan silahı çekerek Yavuz A.’nın bacaklarına 4 el ateş etti.

ŞAHIS YAKALANDI

Yavuz A.’nın yere yıkılmasından sonra Tacettin P. kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği Yavuz A. ise özel bir araçla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, yaptığı araştırma neticesinde Tacettin P.’nin olay yerinden kaçtığı arabayı yakaladı. Ancak zanlının arabadan inip yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Emniyet güçleri Tacettin P.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Sokak ortasında tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Sokak ortasında tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

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