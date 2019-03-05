Sokak ortasındaki laf atma tartışması kanlı bitti

Olay, Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde, geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dershaneden çıkan bir grup genç arasında, ‘kızlara laf atma’ sebebiyle tartışma başladı.

NALBUR DÜKKANINA SIĞINDI

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden biri, tartıştığı kişiyi kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Ardından yaralanan gencin arkadaşları bıçaklı şahsa saldırırken, şahıs kendisine saldıranlardan kaçarak çevredeki bir nalbur dükkanına sığındı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tartıştığı genci bıçaklayan şahıs, gözaltına alındı.