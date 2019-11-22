Gazeteci yazar Soner Yalçın, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programına konuk oldu.

Soner Yalçın'ın yeni kitabı Kara Kutu'yu okuduğunu ve çok beğendiğini belirterek sözlerine başlayan İsmail Küçükkaya, bu kitabın bir serinin devamı olduğunu söyledi.

MANİSA'DAKİ YERLİ İLAÇ CİNAYETLERİ

Soner Yalçın ise Kara Kutu kitabıyla ilgili şunları söyledi: "Kara Kutu'da endüstriyel ilaç insanları nasıl yok ediyor, bunu yazdım. Manisa'da eczacılar; içinde MHP'lisi de var, CHP'lisi de var, bitki özlü ilaç, yerli ilaç yapma ve bunu pazarlamak için bir kooperatif kuruyorlar. Bu çalışmada olan MHP'li ve CHP'li eczacılar öldürülüyor. Kitap böyle başlıyor."

Soner Yalçın İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu ViDEO



MODERN TIBBIN DEŞİFRESİ: KARA KUTU

Soner Yalçın, bu kez araştırmasını sorgusuz kabullendiğimiz tıp gerçekleri üzerine yapıyor. Kanser, nörolojik bozukluklar, kalp rahatsızlıkları, kısacası günden güne artan her bir hastalığın ardında ilaçların yan etkilerinin varlığını sorguluyor. İlk sayfasından bir cinayet romanı okumaya başlar gibi ilerleyeceğiniz bu kitap, bize tüm bildiklerimizi unutturmak için elinde delillerle geliyor. Modern tıbbın ve ABD’nin ilk milyarderi Rockefeller Ailesi’nin planlarını deşifre ettiği bu kitabında Yalçın, müfredattan ilaçların yan etkisine kadar her şeyi sorguluyor…

Yalçın, pek çok sorunun gölgesinde kalmış sorularla kuruyor cümlelerini. Tarihinden mekanına kadar olayları irdeliyor. 5 Ocak 1978’de Ankara’da, Bülent Ecevit’in yeni hükümet kurduğu dönemde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki gizli toplantıda alınan ‘devrim’ gibi kararların perde arkası ne diyordu? 12 Eylül 1978’de, Kazakistan’da Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlediği uluslararası konferansta yayımladığı bildiri ile ABD ilaç şirketlerini nasıl kızdırdı? 26 Mart 1979’da, İtalya’da, Como Gölü sayfiyesinde Rockefeller, sahibi olduğu Bellagio Evi’nde yaptığı NATO güvenlik toplantısında, yüz yıldır kontrolünde olan ‘endüstriyel tıp’ ile ilgili aldığı bir dizi kararın sonu nereye varacaktı? Sonra Manisa’da da bir şeyler olmaya başlamıştı. 25 Haziran 1979’da, MHP İl Başkanı Cemil Çöllü’nün, sahibi olduğu Huzur Eczanesi’nde öldürüldü ve hemen ertesi gün yine Manisa’da, CHP Kadın Kolları Üyesi Neşe Gülersoy, sahibi olduğu Yeni Afiyet Eczanesi’nde, meslektaşının katledilişini protesto eden bildiriyi yazarken öldürüldü. Bitmemişti. 19 Aralık 1979’da, bu kez CHP İl Başkanı Mete Erdem, eczanesine giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Bu kadar cinayetten bahsedince bu kitap bir cinayet romanı olarak düşünülebilir; ama değil. Soner Yalçın, yola modern tıbbın karanlık yüzüne bir ışık tutmak için çıkmıştı. Üstelik bu yolda yalnız da değildi. Kitabının yazımında Enis Batur ve Mehmet Ali Güller de katkılarını esirgemedi. Kara Kutu ile tüm sorunların cevaplarını ortaya döküyordu ve duvardaki saat şimdi tik tak, yüzleşme vaktini haber veriyordu…