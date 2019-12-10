Sony, Nikon'u geçerek dünyanın en büyük ikinci kamera üreticisi oldu

Canon ve Nikon gibi dev kamera üreticileri, yıllardır dijital kamera pazarına hükmediyor. Ancak Sony, bu yıl Nikon'dan daha fazla kamera satmayı başararak Nikon'u geçti ve Canon'un ardından dünyanın en büyük ikinci kamera üreticisi olmayı başardı.

HEDEF CANON'U GEÇMEK

Sony, özellikle bu yıl elde ettiği başarıyı devam ettirmek istiyor. Şirket, dijital kamera bölümüne daha fazla yatırım yaparak, 2021 yılında Canon'u da geçmek ve dünyanın en büyük kamera üreticisi olmak için planlar yapıyor.





Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle dijital kameralara olan ilgi, her geçen gün azalıyor. Yukarıdaki grafiğe baktığımızda; üç büyük üreticinin de oldukça fazla kan kaybettiğini görüyoruz. Ancak Sony, Nikon'a göre daha az etkilenerek ikinci sırayı elde etmeyi başardı.

FOTOĞRAF MAKİNESİ PAZARI KÜÇÜLÜYOR

Canon'a göre, 2021 yılına kadar fotoğraf makinesi pazarı, akıllı telefonlar yüzünden yüzde 50'ye kadar küçülebilir. CEO Fujio Mitarai, insanların artık fotoğraf makinelerinden değil akıllı telefonlarından çekim yaptıklarını ve böyle giderse fotoğraf makinesi pazarının gittikçe küçüleceğini ifade etmişti.

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