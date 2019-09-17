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Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'in anma töreninde

Seçim öncesi tartışmaları başlayan, son olarak da 'Pejmürde ederiz' açıklamasıyla doruğa çıkan Süleyman Soylu-Ekrem İmamoğlu gerginliğinin tarafları, yan yana geldi.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 11:14..
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Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'in anma töreninde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki göstermesi sonucu ikili arasında, yeni bir polemik başlamıştı.

"PEJMÜRDE EDERİZ"

Soylu, İmamoğlu'nun bu ziyaretini hedef alarak; "Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." demişti. İBB Başkanı ise bu açıklamaya; "Kayyum meselesini ortaya getirmek, bunların tümü bir polemik. Ben kimin, ne diyeceğini umursamıyorum." diye cevap vermişti.

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde VİDEO


"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Süleyman Soylu, "Pejmürde ederiz" sözleriyle ilgili olarak daha sonra yaptığı açıklamda ise; "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil. Terörü destekliyorsanız, teröre yardım ve yataklık yapıyorsanız, terörle irtibatınız varsa elbette devlet burada gereğini ortaya koyar. Ama ne İstanbul ne Ankara için böyle bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kurtarabilmek için bunu çarpıtıyorlar. Bu sulandırılmaya çalışılan bir değerlendirmedir." demişti.

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'in anma töreninde

YAN YANA SAF TUTTULAR

Hem İstanbul seçimleri öncesinde hem de geçtiğimiz hafta sık sık karşı karşıya gelen bu iki isim, Adnan Menderes'i Anma Töreni'nde Menderes'in mezarı başında yan yana geldi. İkilinin, o anlarda birbirlerine soğuk davrandığı da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılmış, ancak iki isim de oldukça büyük olan salonda birbirlerinden çok uzakta yer almıştı.

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'in anma töreninde



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