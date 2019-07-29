SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na donanım, deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan kargo mekiğini Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya gönderdi. Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde uzaya gönderilen roket, SpaceX'in istasyona gönderdiği 18'nci roket olma özelliğine sahip.

MALZEME VE DEMİRLEME ADAPTÖRÜ TAŞIYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürütülen deneyler için malzeme, donanımlar ve görevli astronotlar için ihtiyaç malzemeleri taşıyan kargo mekiğinde, ayrıca "Uluslararası Demirleme Adaptörü-3" adı verilen, görevlerde uzay mekiklerinin istasyona müstakil demirlemelerine olanak sağlayan donanımın da bulunduğu kaydedildi.

6 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPIYOR

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

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