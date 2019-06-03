taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8312
Euro
6.5581
Altın
1325.02
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.622

Sudan'daki gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun genel karargahı önünde yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere yapılan müdahalede ölenlerin sayısı 30 oldu.

AA | 03.06.2019 - 23:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve yüzlerce insanın da açılan ateş sonucu yaralandığını açıkladı.

Yaralılar için hastanelerde yer kalmadığı belirtilirken, birçok kişiye olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Sudan'daki gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahale etmiş ve söz konusu müdahalenin ardından, Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

291
Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

111
Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

527
ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

170
Ünlüler sosyal medyadan telefon dağıtıyor

Ünlüler sosyal medyadan telefon dağıtıyor

101
Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

676
Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri

Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir