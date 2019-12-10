taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.809
Euro
6.4318
Altın
1462.14
Borsa
108786.06
Gram Altın
272.99
Bitcoin
42919.96

Şükran Ovalı kızını anlattı

Oyuncu Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela geçen ağustos bir yaşına giren kızı Mihran Ela'nın bir fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 08:11..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

EE

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman özel hayatına dair karelerle de takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu Şükran Ovalı, bu defa futbolcu Caner Erkin’le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela’nın bir fotoğrafını paylaştı.

"TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Kızıyla birlikte bol bol vakit geçiren ve onun neredeyse her anını fotoğraflayan Ovalı, onunla birlikte oyun oynarken çektiği bir kareyi son derece esprili bir dille paylaştı. Kızını, perdenin arasından dışarıya bakarken görüntüleyen Şükran Ovalı bu karenin üzerine: “Hem temizlik yapıyoruz hem resim hem gözümüz dışarıda” notunu düştü.

Şükran Ovalı kızını anlattı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

522
4 saat yatak bekleyen çocuk Boris Johnson'a özür diletti

4 saat yatak bekleyen çocuk Boris Johnson'a özür diletti

38
İsrail Başsavcısı'ndan Netanyahu'ya uyarı

İsrail Başsavcısı'ndan Netanyahu'ya uyarı

10
2 bin 200 yıllık mozaiği satmaya çalışanlar yakalandı

2 bin 200 yıllık mozaiği satmaya çalışanlar yakalandı

10
Aydınlı kız kardeşler iş bulamayınca çiftçi oldu

Aydınlı kız kardeşler iş bulamayınca çiftçi oldu

7
Cezaevinden kaçtıktan sonra 13 farklı suça karıştı

Cezaevinden kaçtıktan sonra 13 farklı suça karıştı

8
Kahramanmaraş'ta arama kaydı olanlara operasyon

Kahramanmaraş'ta arama kaydı olanlara operasyon

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir