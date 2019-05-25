Bekleyiş bitti: Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Bir dağın yamacına yapılmış tarihi dokusuyla Sümela Manastırı, kuşkusuz Trabzon'u Trabzon yapan bir eser. Karadeniz'e yolu düşenler, restorasyondan bihaber manastırı görmeye gitse de, bu güzide yapı 4 yıldır kapı duvar. Güzel haber bugün geldi. Manastırın ilk etabı tamamlanarak ziyarete açıldı; ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sadece Sümela Manastırını görmek için değil, yeşilliklerin içinde Karadeniz'in tadını çıkarmak, dere kenarında oturup yiyip içmek için bile gidilebilecek Trabzon gezi planınızı yapmaya başlayın.



4 YILIN ARDINDAN BEKLEYİŞ BİTTİ, KAPILARINI AÇTI

​Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması sona erdi. 3 aşamada, 79 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda, ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı.

TARİHİ MANASTIRDA 72 ODA VAR

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda var.





İLK ETABINI GÖREBİLİRSİNİZ

Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması bitti. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi. 4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadarki ilk kısmı, bugün ziyarete açıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen turist kafileleri, manastırı ziyaret etmeye başladı. Manastırın dışını gezen ziyaretçilerin saat 14.00'ten sonra içeri alınacağı duyuruldu.

GİZLİ GEÇİT GÖRÜLEMEYECEK

Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edilmişti. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün, ikinci etap restorasyon çalışmaları sonrası ziyarete açılacağı öğrenildi. İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında ise kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

NASIL GİDİLİR?

Trabzon şehir merkezinden Sümela’ya, Uzungöl’e, Batum’a, Ayder Yaylası’na (Rize) vb. tur düzenleyen pek çok firma var. Altındere Milli Parkı'na geldikten sonra tabana kuvvet, merdivenli bir yol var. Maçka taraflarındaki Sümela Manastırı'na gitmek için araba kiralamak ya da bir taksiyle anlaşmak da bir yol ama Çömlekçiler'den kalkan minibüslerle de kolayca manastıra kadar çıkabilirsiniz.