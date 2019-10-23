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Suriye anlaşması ABD’yi üzdü

Türkiye’nin terör karşıtı mücadelesinde gerçekleştirdiği Suriye anlaşması, ABD basınını oldukça üzdü. Ülkenin önemli yayın organlarından CNN, anlaşmayı, "ABD günün kaybedeni oldu" açısıyla verdi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 09:59..
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Suriye anlaşması ABD’yi üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'nin geleceğine ilişkin alınan kararları açıkladı.

İki liderin duyuduğu anlaşma sonrası terör örgütü YPG'nin Tel Rıfat ve Münbiç'i boşaltacağı ve bölgede Türk-Rus devriyelerinin başlayacağı kesinleşti.

TÜRKİYE AĞIRLIĞINI KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YPG teröristlerine, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmeleri için 150 saat verildiğini de açıklamasıyla anlaşmanın en önemli şartları belirlenmiş oldu.

Dünya basını Suriye anlaşmasını yakından takip ederken, özellikle Batı medyası, ABD’nin artık bölgede etkinliğinini kalmamasına odaklandı.

"ANLAŞMANIN EN BÜYÜK KAYBEDENİ ABD OLDU"

CNN, tarihi Suriye anlaşmasını "ABD’nin artık Suriye’nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yoktur" başlığıyla duyururken, bölgenin jeopolitik önemi nedeniyle en büyük kaybedenin ABD hükümeti olduğunu belirtti.

Suriye anlaşması ABD’yi üzdü

ABD birliklerinin bölgeyi terk etmeleri için sınırlı saatlerinin kaldığını belirten CNN, bunun bir aşağılanma niteliğinde olduğunu söyleyerek geri çekilmenin kendilerinin güçsüz gösterdiği imasında bulundu. (Kaynak: Ensonhaber)

CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Putin’in bu anlaşmayla bölgede siyasi ağırlıklarını ortaya koyduklarını belirtti.

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