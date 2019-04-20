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Suriyeli kadın kolunu ot kıyma makinesine kaptırdı

Erzincan’da tarlada çalışan ve elbisesini kurtarırken kolunu ot kıyma makinesine kaptıran kadın hastanede tedavi altına alındı.

İHA | 20.04.2019 - 08:32..
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Kolunu ot kıyma makinesine kaptıran kadının çocukları 2 yaşındaki Feysa ile 8 aylık Kövser Elhamud ise olan bitenden habersiz gün sayıyorlar.

Şirinlikleriyle hastane personelinin de ilgi odağı olan çocuklar annelerinin taburcu olacağı günü bekliyor.

ELBİSESİNİ KURTARMAK İSTERKEN KOLUNDAN OLDU

Erzincan’da elbisesini kurtarmaya çalışırken kolunu tamamen ot kıyma makinesine kaptıran Suriyeli 2 çocuk annesi kadın, feci şekilde yaralandı. Ölümden dönen kadın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Annelerinin başucundan hiç ayrılmayan iki küçük çocuk ise hastanede gün sayıyor.

Suriyeli kadın kolunu ot kıyma makinesine kaptırdı

KADININ KOLU OT KIYMA MAKİNESİNDE PARÇALANDI

Olay, Erzincan merkeze bağlı köyde meydana geldi. 4 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen 2 çocuk annesi Mehe Elhamud (19), arkadaşının çalıştığı tarlada biranda dikkatsizliği sonucu eteğini ot kıyma makinesine kaptırdı. Eteğini kurtarmaya çalışırken kolu tamamen ot kıyma makinesine kapılan Mehe Elhamud, feci şekilde yaralandı. Kolunun büyük bir bölümü kesilen ve kemikleri kırılan kadın, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Suriyeli kadın kolunu ot kıyma makinesine kaptırdı VİDEO


Suriyeli kadın kolunu ot kıyma makinesine kaptırdı

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Ortopedi Servisinde tedavisi yapılarak kolu sargıya alınan Mehe Elhamud, ölümden döndüğünü söyledi.

Elhamud, “Elbisemi kurtarayım derken kolumu ot kıyma makinesine kaptırdım. Kemiklerim kırıldı. Çok acı çektim. Hastanede gözümü açtım. Sağ olsun hastanede sağlığıma kavuşmam için doktorlar, hemşireler hepsi çok çaba sarf etti.” dedi.

Suriyeli kadın kolunu ot kıyma makinesine kaptırdı

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