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Suriye'nin sınırı için güvenlik önlemleri alındı

Kilis’te bazı bölgeler, olası saldırılar için özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 15:37..
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Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için bazı bölgelerlerde güvenlik alarmı verildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, bu bölgelerin 15 Aralık tarihine kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, Hilaltepe- Musa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey-Alsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.” denildi.

İdip’teki gelişmeler sonrası uzun bir süre sonra Kilis sınır hattının, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği öğrenildi.

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