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Suriye'ye dönüşler devam ediyor

Türkiye’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Suriyeli akın akın memleketlerine dönüyor.

İHA | 02.12.2019 - 21:31..
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Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeliler geri dönmeye devam ediyor.

Suriye'ye dönüşler devam ediyor

Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte dönüşler de hız kazandı.

Suriye'ye dönüşler devam ediyor

GECE KONVOYLA SINIRDAN GEÇTİLER

Çoğu Türkiye’de yaşayan 537 kişi gece saatlerinde Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale Gümrük Kapısından geçerek Telabyad’a gitti.

Suriye'ye dönüşler devam ediyor

Toplam 48 araçla sınıra gelen aileler, sevgi gösterilerinde bulunarak kapıdan geçip Suriye tarafına geçti. Konvoyda bulunan kamyon ve minibüslerde ise ev eşyaları olduğu gözlendi.

Suriye'ye dönüşler devam ediyor

Suriye'ye dönüşler devam ediyor

Suriye'ye dönüşler devam ediyor

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