Suriye'ye dönüşler devam ediyor

Türkiye’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Suriyeli akın akın memleketlerine dönüyor.

4

Siirt'te market hırsızları kameranın yönünü değiştirdi

Bahçelievler Mahallesi'nde bir markete giren hırsızlar, 25 bin lira değerinde sigara ve bin 500 lira çalarak kayıplara karıştı.