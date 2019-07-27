Suudi Arabistan'la olan gümrük sorunu çözüldü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Suudi Arabistan gümrük makamlarının bir süredir keyfi olarak sürdürdüğü ve ihracatçıları zor durumda bırakan gümrük ambargosunun kalktığını söyledi.

"GÖRÜŞMELER SONUCU ÇÖZÜLDÜ"

İhracat yapan firmaların Suudi Arabistan'la yaşanan gümrük sorunu ile ilgili açıklama yapan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı ve Türkiye Doğaltaş Mermer ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Seyran’ ın uzun bir süredir, Suudi Arabistan Gümrük makamlarının keyfi bir şekilde ihraç ettikleri ürünleri ülkeye sokmadığını ve bu durumun ihracatçıları zor durumda bıraktığını bildirmesi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na konuyu ileterek, bu sorunun çözümü noktasında destek istedim. İhracatçılarımızı zor durumda bırakan ve Suudi Arabistan makamlarının geçerli hiçbir gerekçe göstermeden ve açıklama yapmadan sürdürdükleri bu durum, Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’ nun Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı düzeyinde yaptıkları görüşmelerle sona erdi." dedi.