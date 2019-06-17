taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8821
Euro
6.6015
Altın
1334.77
Borsa
91418.25
Gram Altın
252.637

Taksici ile motosiklet sürücüsünün kaza tartışması

Beyoğlu'nda motosiklete arkadan hafifçe çarpan taksicinin tepkisi, motosiklet sürücüsünün verdiği karşılık kamerada.

İHA | 17.06.2019 - 11:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda taksi ile motosikletli arasında yaşanan kaza taraflar arasında tarışmaya neden oldu.

Sabah saatlerinde seyir halinde olan Kerim Ç., trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü motosikletliye arkadan çarptı.

ÖZÜR DİLEME TARTŞMASI

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından motosikletinden inen Kerim Ç., taksi sürücüsüne tepki göstererek kendisinden özür dilemesini istedi. Ancak taksici bir şey yapmadığını, motosikletlinin aniden fren yapması nedeniyle kendisine çarptığını belirterek özür dilemedi.

Taksici ile motosiklet sürücüsünün kaza tartışması ViDEO

Taksici ile motosiklet sürücüsünün kaza tartışması

"ALLAH'IN KİTABIN YOK MU"

Bunun üzerine motosikletli tepkisini şiddetlendirince taksi sürücüsü, “Amacın ne? Sabah sabah ne istiyorsun? Bu araba benim değil, senin Allah’ın kitabın yok mu?” diyerek trafiğin ortasında bağırmaya başladı.

Taksici ile motosiklet sürücüsünün kaza tartışması

"MACERA MI İSTİYORSUN"

Çevredeki sürücülerin maddi hasarı sorması üzerine motosikletli, “plakaları yamulttu” diye karşılık verince taksici, “Çok doluyum, yaptığınız hareketlere doluyum. Polis gelse buna ne yapacak. Macera mı istiyorsun?” diyerek yanıt verdi. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Taksici ile motosiklet sürücüsünün kaza tartışması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

259
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

573
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

365
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

205
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

113
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

176
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir