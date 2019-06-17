İstanbul Beyoğlu'nda taksi ile motosikletli arasında yaşanan kaza taraflar arasında tarışmaya neden oldu.

Sabah saatlerinde seyir halinde olan Kerim Ç., trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü motosikletliye arkadan çarptı.

ÖZÜR DİLEME TARTŞMASI

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından motosikletinden inen Kerim Ç., taksi sürücüsüne tepki göstererek kendisinden özür dilemesini istedi. Ancak taksici bir şey yapmadığını, motosikletlinin aniden fren yapması nedeniyle kendisine çarptığını belirterek özür dilemedi.

Taksici ile motosiklet sürücüsünün kaza tartışması ViDEO

"ALLAH'IN KİTABIN YOK MU"

Bunun üzerine motosikletli tepkisini şiddetlendirince taksi sürücüsü, “Amacın ne? Sabah sabah ne istiyorsun? Bu araba benim değil, senin Allah’ın kitabın yok mu?” diyerek trafiğin ortasında bağırmaya başladı.

"MACERA MI İSTİYORSUN"

Çevredeki sürücülerin maddi hasarı sorması üzerine motosikletli, “plakaları yamulttu” diye karşılık verince taksici, “Çok doluyum, yaptığınız hareketlere doluyum. Polis gelse buna ne yapacak. Macera mı istiyorsun?” diyerek yanıt verdi. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.