İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı: Fazla ücret isteyene polis müdahale etsin

İstanbul'da taksi sorunu bitmiyor.

Müşteri seçen, kavga eden ve turistleri dolandıran taksiciler, vatandaşları canından bezdirmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde yine bir taksici 10 dakikalık mesafe için bir turisti dolandırmış ve polis tarafından yakalanmıştı.

Bu olayın yankıları sürerken, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"VERİMLİ ÇALIŞMAYA" DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, kentte taksi sayısının artması yerine verimli çalışmasının sağlanması halinde taksi sorununun çözüleceğini söyledi.

Dalcı, fazla ücret isteyen taksicilere de polisin müdahale etmesi gerektiğini belirtti ve şöyle konuştu;

"POLİS KELEPÇEYİ TAKSIN"

TV100 ekranlarında konuşan Dalcı, şöyle dedi;

"Ya bıraksınlar. Yanlış iş yapan varsa, taksimetre ücreti üstünde ücret alan, müşteriye yanlış davranan ya da böyle 300 liralık yere 5 bin lira eğer adam para talep ediyorsa biz bunu adli vaka olarak değerlendirelim. Kötü sürücü olarak değil. Polis kelepçeyi tutsun atsın.

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"BEN BU İŞİ DÜZGÜN YAPMALIYIM"

Bu işi bu adam yapmasın. Yani ben bu işi yapıyorsam, taksicilik mesleğini benimsiyorsam, ben aileme buradan geçimimi sağlıyorsam ben bu işi düzgün yapacağım.

"TAKSİMETRE İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORSAN BU İŞİ YAPMA"

İşine gelmiyorsa, sen farklı bir buradan gelir elde etmeye çalışıyorsan, taksimetreyle çalışmak istemiyorsan sen bu işi yapma.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

Belediye de bu işte bize destek olsun, emniyetimiz de destek olsun. İstanbul'da tek bir şikayet kalmayana kadar hep birlikte mücadele edelim."

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