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Taksim Dayı'nın yeğenleri, video çekimi için para istedi

Sosyal medyada sevilen bir insan haline gelen Muammer Topal'la video çekmek isteyen youtuberdan, videonun çekilebilmesi için 40 ile 50 bin TL arasında para istediler.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 13:49..
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Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan bir video adını herkese duyuran "Taksim Dayı" lakaplı Muammer Topal'ın popüleritesi, gün geçtikçe artıyor.

SOSYAL MEDYADA DEFALARCA İZLENDİ

Bir sokak röportajına denk gelen Taksim Dayı, kendisine İngilizce olarak yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği cevaplarla milyonlarca kez izlenerek herkesin ilgisini çekti.

Taksim Dayı'nın yeğenleri, video çekimi için para istedi

YOUTUBE VİDEOSU ÇEKMEK İSTEDİLER

Muammer Topal, o görüntülerden sonra sosyal medyanın sevilen bir ismi haline geldi. Bunun üzerine popüler olan YouTuber'lardan birisi, kanalında paylaşmak için Taksim Dayı ile bir video çekmek istedi. Ancak bu girişim başarı ile sonuçlanamadı.

Taksim Dayı'nın yeğenleri, video çekimi için para istedi

YEĞENLERİ 40 İLE 50 BİN TL ARASI PARA İSTEDİ

YouTuber tarafından yapılan açıklamada, Taksim Dayı'nın yeğenlerinin, video çekebilmek için 40 ile 50 bin TL arasında para istedikleri belirtildi. Konuyla ilgili Taksim Dayı cephesinden bir açıklama gelmezken, söz konusu videonun çekilip çekilmeyeceği şu an için bilinmiyor.

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