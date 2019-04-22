Tank gibi sağlam LG X4 2019 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Güney Kore merkezli şirket LG, düzenlediği bir etkinlikte geçtiğimiz yıl tanıttığı X4 modelinin yeni sürümü olan X4 2019'u, resmi olarak duyurdu. Sahip olduğu sertifikalar ile askeri seviye dayanıklılık vadeden telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına hep beraber bir göz atalım.

LG X4 2019 ÖZELLİKLERİ

Son çıkan telefonlardan alışık olduğumuz çerçevesiz ekran tasarımından uzak, klasik çerçeveli bir tasarım benimseyen LG X4 2019, 5,7 inç büyüklüğünde HD+ ekran ile geliyor. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alan telefonda, 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

16 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip LG X4 2019, 3000 mAh batarya kapasitesi barındırıyor. Aynı zamanda özel bir Google Asistan düğmesine sahip telefonun arkasında, bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.





ASKERİ SINIF DAYANIKLILIK

LG X4 2019'un özelliklerine baktığımızda aslında giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğunu görebiliyoruz, ancak telefonun asıl önemli özelliği kullanıcılara sunduğu dayanıklılık olacak. Darbe, titreşim, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, termal şok ve neme dayanabilen MIL-STD-810G sertifikasına sahip telefon, askeri seviye bir dayanıklılık vadediyor.

Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle satışa çıkacak LG X4 2019'un fiyatı ise 260 dolar olarak açıklandı.

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