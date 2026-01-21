Ankara Adliyesi’nde 1926 tarihli adli emanet defteri gün yüzüne çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Adliyesi adli emanet deposunda gerçekleştirilen tasfiye işlemleri sırasında dikkat çeken bir kayıt defteri tespit edildi. Uzman incelemeleri sonucunda, defterin 1926 yılına ait olduğu ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin adli kayıtlar içerdiği belirlendi.

OSMANLICA VE LATİN HARFLERİ BİR ARADA

“Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri” başlığını taşıyan kayıt defterinin, Osmanlıca ile Latin alfabesinin birlikte kullanıldığı nadir örneklerden biri olduğu kaydedildi. Defterin, dönemin adli emanet uygulamalarına ışık tuttuğu ve kurumsal hafıza açısından önemli bir belge niteliği taşıdığı ifade edildi.

TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYOR

Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ön raporda, söz konusu defterin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gereken taşınır kültür varlığı olduğu belirtildi. Raporda, defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı da vurgulandı.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLECEK

Ankara Müdde-i Umumiliği (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı) adına üretilen defterin, kağıt restoratörleri tarafından aslına uygun şekilde restore edileceği bildirildi. Defterin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve tarihsel bir belge olarak muhafaza edilmesi hedefleniyor.

"GELECEK NESİLLER İÇİN MUHAFAZA ALTINA ALDIK"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: