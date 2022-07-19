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    Kütahya'da 3300 yıllık hançer ve mühür keşfi

    Kütahya'da Tavşanlı Höyük'teki çalışmalarda 3300 yıllık buluntulara rastlandı.
    • 19.07.2022 - 01:42
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    Kütahya'da 3300 yıllık hançer ve mühür keşfi

    Kütahya'da havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülüyor.

    3300 yıllık mühür ve hançer

    BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.

    Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    Kütahya da 3300 yıllık hançer ve mühür keşfi #1

    Daha fazla bulguya rastlanması hedefte

    AA'nın haberine göre yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

    Kütahya da 3300 yıllık hançer ve mühür keşfi #2

    Kütahya da 3300 yıllık hançer ve mühür keşfi #3

    Kütahya da 3300 yıllık hançer ve mühür keşfi #4


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