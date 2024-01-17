Osmanlı'nın 7 yılda alamadığı İzmir'i Timur 3 günde nasıl aldı? Tam bir askeri deha! Strateji diye buna denir! 1402 Ankara Savaşından sonra İzmir'e gözünü diken ve 3 günde fetheden Emir Timur'un hikayesini Podcat kanalında Abdullah Paçal anlattı.

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Merhaba İlginç Bağzı Şeyler dinleyicileri! Yine birbirinden sürükleyici ve şaşırtıcı bir hikaye ile karşınızdayız.

Bu sefer mikrofon Abdullah Paçal'ın elinde ve bize Osmanlı'nın tarih sahnesinde unutulmaz bir döneme ışık tutacak bir öykü anlatıyor. Osmanlı'nın 7 yılda alamadığı, tarih kitaplarında kilit bir olay olarak kaydedilen İzmir'i, dönemin savaş stratejilerinde bir deha olarak bilinen Timur'un nasıl sadece 3 günde ele geçirdiğini hiç merak ettiniz mi?

Abdullah Paçal, bu gizemli hikayeyi sizlere açıklıyor. Osmanlı'nın zaferleriyle ünlü olduğu bir dönemde, Timur'un İzmir'i fethetme hikayesi neden bu kadar çarpıcı ve ilginç?

Hangi taktikleri kullanarak surları aştı ve şehri ele geçirdi? Tüm bu soruların cevapları bu bölümde sizi bekliyor. Hazır olun, çünkü bu bölümde tarihle iç içe geçmiş bir macera sizi bekliyor.

İzmir'in surlarını aşan ve tarih sahnesinde unutulmaz bir iz bırakan bu olayın perde arkasını keşfetmeye hazır mısınız? İlginç Bağzı Şeyler'in bu bölümünü kaçırmayın!

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Osmanlı'nın 7 yılda alamadığı İzmir'i Timur 3 günde nasıl aldı?