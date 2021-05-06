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    Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 11:04
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    Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

    Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir araçta tarihi eser bulunduğu belirlendi.

    2 GÖZALTI

    KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi.

    Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    sikke

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