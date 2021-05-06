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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi.
- İHA
- 06.05.2021 - 11:04
Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir araçta tarihi eser bulunduğu belirlendi.
2 GÖZALTI
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.