Tarihi çeşmelerin restorasyonu durduruldu

Mimarlar Odası, Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu olmasında rağmen İzmir Körfez Geçişi Projesi için mahkemeye gitti.

Seçmeni "Makarnacı" diyerek aşağılayan ve bunu siyaset dili haline getiren CHP seçimin yaklaşmasıyla makarna dağıtmaya başladı.

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

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İdo Tatlıses bedelli yapacak

Bedelli askerliğin devletin verdiği bir hak olduğunu söyleyen İdo Tatlıses, "Bedelli hakkından ben de yararlandım." dedi.