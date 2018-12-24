Tarihi çeşmelerin restorasyonu durduruldu

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, ihaleyle müstecire verilen ve yapımına başlanılan 51 tarihi çeşmenin restorasyonu, aslına uygun yapılmadığı gerekçesiyle durduruldu.
ÇALIŞMALAR DURDU
İhaleyle yapım işi bir müstecire verilen, restorasyonu çalışmaları tamamlanan 15 çeşmenin denetimini yapan belediye ekipleri, 9'unun aslına uygun olmadığını tespit ederek, tüm çalışmaları durdurdu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, müstecir hakkında suç duyurusunda bulundu.