Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2500 yıllık seramikler çıktı

3 yılda alandan yaklaşık bin 600 ton toprak tasfiye edilirken, milattan önce 6. yüzyıla uzanan Ion Kolonizasyonu Dönemi’ne ait seramiklere rastlandı.

TİYATRODA YAŞAM İZLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda yapılan kazılara başkanlık eden Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, son kazı döneminde elde ettikleri verilere göre, M.S. 2. yüzyılda yapılan tiyatronun bulunduğu alanda, M.Ö. 6. yüzyıllara kadar inen yaşam izleri olduğunu ve tiyatronun bilinenin aksine 2 değil, 3 katlı olduğunu söyledi.

TARİHİ ZENGİNLİK

Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316'da kurulan, Bithynia, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini bugün bile hala belirgin olarak taşıyan Bursa’nın İznik İlçesi’nde her köşeden adeta tarih fışkırıyor.

GÖRKEMLİ ESERLERDEN

Son 3 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda, kazı çalışmalarının sürdüğü tiyatroda, Roma dönemine ait Anadolu’nun ayakta kalan en görkemli eserlerinden biri konumunda.

Düz bir alana inşa edilerek tonozlarla yükseltilmesi nedeniyle mimari açıdan Türkiye’deki tek örnek olan tiyatro, M.S. 2’nci yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından, Bithynia Valisi olan tarihçi ve yazar Plinius’a yaptırıldı.





GLADYATÖR DÖVÜŞLERİ YAPILDI

Bir dönem gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapan tiyatro, Hristiyanlığın ardından tiyatronun yasaklanmasıyla birlikte dini alan olarak kullanıldı. 358, 362 ve 368 yıllarındaki büyük depremlerde zarar görüp onarılan tiyatro, İznik’in savunulması için feda edilirken, tiyatrodan sökülen parçalar surların güçlendirilmesinde kullanıldı.

38 YILLIK KAZI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İznik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmaları ilk olarak 1980 yılında o zamanlar Bursa Müzesi’nde uzman olarak görev yapan Bedri Yalman tarafından başlatılırken, 2006 yılına kadar devam eden çalışmalarda orkhestra, cavea, parodoslar, bazı tonozlu galeriler ve sahne binasının ön cephesi kazıldı.





ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle 2016 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı.

KAZILAR SONA ERDİ

Kazı Başkanlığı'nı yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aygün Ekin Meriç, tamamladıkları 2018 kazı dönemini değerlendirdi.





"SERAMİKLER BULDUK, ÇOK ÖNEMLİ"

İznik Roma Tiyatrosu kazılarında çok önemli sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Meriç, "Tarihi kayıtlardan Roma Tiyatrosu’nun 2’nci yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Ancak bu dönem yaptığımız kazılarda M.Ö. 6’ncı yüzyıla kadar inen Ion Kolonizasyonu dönemine ait seramikler bulduk. Bu çok önemli. Yani tiyatro yapılmadan önce de burada yaşamın varlığı tespit edilmiş oldu" dedi.

İZNİK'İN TARİHÇESİ: TİYATRO

Bu kazı döneminde tespit ettikleri diğer önemli verinin ise tiyatronun kat yüksekliğiyle alakalı olduğunu belirten Doç. Dr. Meriç, "Temel kazıları sırasında tiyatronun 3’üncü katını taşıyan payeleri bulduk. Bu payelerle tiyatronun bilindiği gibi 2 katlı değil, 3 katlı olduğu keşfedildi. Üçüncü katı taşıyan 28 adet fil ayağı temeline ulaştık. Tiyatronun önündeki sütunlu galerilerin de çok katlı olduğu tespit edildi. Tiyatro kazıları büyük çapta bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki yıl son kazılar bitecek ve restorasyon başlayacak. Tiyatro bize İznik’in geniş çapta tarihçesini gösteriyor. Bu çok katmanlı İznik tarihini, tiyatroyu gezenler görmüş olacak" diye konuştu.



