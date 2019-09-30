Tarkan Harbiye konserlerinden 9 milyon TL kazandı

Megastar Tarkan'ın, Harbiye'de art arda verdiği 7 konserden kazandığı para belli oldu.

HARBİYE'DE 7 KONSER

Tarkan, geçen yıl dünyaya gelen kızı Liya'dan ayrılmamak için Harbiye konserlerini es geçmişti. Ancak ünlü şarkıcı, bu yıl 7 konser verdi. Finali cumartesi akşamı yapan Megastar, her akşam 20 şarkıyı sevenleri için seslendirdi.

9 MİLYON KAZANDI

Yoğun tempoda geçen 7 günde 3 kilo veren Tarkan, 100 kişilik bir ekiple çalıştı. Modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giyen şarkıcı, toplamda 39 bin kişinin izlediği konserden 9 milyon lira kazandı.