Tayland’da katliamcı asker 17 saat saklandı

Tayland’ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde Jakrapanth Thomma adlı asker, üsteki silah deposundan aldığı silahla komutanına saldırdı.

Ardından askeri araçla olay yerinden kaçtı.

SELFİE YAPTI

Saldırgan, daha sonra bir alışveriş merkezi yakınında etrafa rastgele ateş açtı. AVM'deki saldırısını internette canlı yayınlayan saldırgan kendisinin silahla çekilen fotoğrafını da paylaştı.

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17 SAAT SAKLANDI

26 kişiyi öldüren ve 57 kişiyi yaralayan asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.